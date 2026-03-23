Ranking Atp Live Sinner si avvicina ad Alcaraz | quando può superarlo

Jannik Sinner mette sempre più nel mirino Carlos Alcaraz e il suo numero 1 nel ranking Atp. Lo spagnolo potrebbe pagare cara l’eliminazione subita a sorpresa all’Atp Miami 2026 contro l’americano Sebastian Korda. Carlitos è destinato a eguagliare il traguardo delle 66 settimane dell’azzurro da numero 1 al mondo il prossimo 6 aprile, indipendentemente dal fatto che Sinner riesca o meno a conquistare il titolo a Miami. Ma se l’altoatesino dovesse andare fino in fondo il Florida, già dopo il Masters 1000 di Monte-Carlo potrebbe scalzare il suo rivale. Alcaraz ha archiviato il Sunshine Double con un bilancio di 5 vittorie e 2 sconfitte. E’ stato sconfitto in semifinale in California da Daniil Medvedev, e al terzo turno in Florida, sorpreso da Sebastian Korda all’Hard Rock Stadium. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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