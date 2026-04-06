A Montecarlo, Jannik Sinner potrebbe conquistare due record che attualmente appartengono a Carlos Alcaraz. L'iberico ha raggiunto le 66 settimane come numero uno del mondo, un traguardo che Sinner potrebbe superare nel prossimo futuro. La partita tra i due giocatori si prospetta come un’occasione importante per stabilire nuovi primati nel ranking ATP.

AGI - Carlos Alcaraz eguaglia le 66 settimane da numero uno del mondo di Jannik Sinner ma l'altoatesino è pronto a effettuare di nuovo il sorpasso. Il ritorno sulla terra battuta, dove ha vinto l'84,4% delle partite giocate nel circuito maggiore - meglio hanno fatto solo Nadal e Borg - potrebbe essere un ottimo alleato del murciano ma Sinner, che ha 12.400 punti contro i 13.590 dello spagnolo, potrebbe riprendersi la vetta a Montecarlo, dove vanta due semifinali. Settimana delicata anche per Lorenzo Musetti, che si conferma quinto ma inizierà dal Principato un periodo decisivo per mantenere lo status di Top 5: l'anno scorso infatti ha centrato la finale a Montecarlo, la semifinale a Madrid, a Roma e al Roland Garros, per cui dovrà difendere 2. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Montecarlo Sinner può strappare due primati ad Alcaraz

Montecarlo, Sinner può strappare due primati ad Alcaraz: cosa deve fare Jannik per tornare a essere il numero uno al mondoPotrebbe disputarsi a Montecarlo il prossimo scontro diretto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

A Montercarlo Sinner può strappare due primati ad AlcarazAGI - Carlos Alcaraz eguaglia le 66 settimane da numero uno del mondo di Jannik Sinner ma l'altoatesino è pronto a effettuare di nuovo il sorpasso.

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