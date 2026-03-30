La classifica ATP aggiornata dopo Miami | a Sinner bastano 200 punti per scavalcare Alcaraz a Monte Carlo

Dopo la vittoria a Miami, il giocatore italiano ha accumulato abbastanza punti da poter superare Carlos Alcaraz al ranking ATP. Per il torneo di Monte Carlo, sono state calcolate le combinazioni di punti necessarie per il sorpasso. A Sinner bastano 200 punti per raggiungere il primo posto, a patto che Alcaraz non ottenga ulteriori punti durante la stessa settimana.

Dopo la vittoria a Miami, Jannik Sinner punta al numero 1 del ranking ATP. Ecco le combinazioni per il sorpasso su Carlos Alcaraz al torneo di Monte Carlo. La distanza è destinata ad assottigliarsi a 190 punti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dopo la sconfitta di Alcaraz, Sinner a Miami può davvero fare punti utili in classificaAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

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Io sono stata ieri a Monaco. Non era Monte Carlo. Perche e' arrivato impreparato stasera , @MicheleSerra54 Ha sentito discorsi del Papa Un po vergognoso per grande giornalista. @chetempochefa x.com