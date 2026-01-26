Open Studio Spot 22 il fotografo Salvo Giuffrida racconta i suoi scatti d' autore

Open Studio Spot 22 riprende con l'intervento di Salvo Giuffrida, fotografo e autore. L’iniziativa, che si svolge negli spazi di Spot22 in via San Michele 22, offre un’occasione per esplorare i processi creativi e le immagini di autori italiani. Gli incontri si tengono ogni prima domenica del mese, creando un appuntamento fisso dedicato alla fotografia e alle sue forme di espressione.

Durante l'incontro l'autore racconterà il proprio percorso, il metodo di lavoro e l'approccio progettuale che caratterizza la sua ricerca, aprendo un momento di confronto e dialogo con il pubblico Riparte Open Studio, il ciclo di appuntamenti dedicati alla fotografia e ai processi creativi ospitati negli spazi di Spot22, in via San Michele 22, quest'anno fissati per ogni prima domenica del mese. Il prossimo incontro si terrà domenica 1 febbraio alle 18 e vedrà come ospite Salvo Giuffrida (www.salvogiuffrida.it), fotografo freelance che si dedica principalmente al ritratto e alla fotografia d'autore, esplorando le connessioni tra individuo, natura e identità visiva.

