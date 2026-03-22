Tragedia sui monti dell’Alto Adige Ferita una ventiseienne bresciana

Una valanga si è abbattuta sui monti dell’Alto Adige, ferendo una donna di 26 anni proveniente da Brescia. La ragazza è rimasta sepolta durante l’incidente avvenuto ieri alle 11. Al momento, sono stati recuperati altri feriti e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. La zona interessata dall’evento è stata immediatamente isolata.

C’è anche una donna bresciana di 26 anni tra i feriti rimasti sepolti dalla valanga che ieri alle 11.30 si è staccata nella zona dello Zunderspitze o Cima d’Incendio in val Ridanna in provincia di Bolzano: una valle lunga 18 chilometri che parte da Vipiteno. L’enorme massa nevosa, che ha coinvolto circa 25 scialpinisti e che ne ha uccisi due, si è verificata a 2445 metri di altezza. La sportiva della provincia di Brescia sarebbe in condizioni gravi e attualmente ricoverata a Innsbruck, in Austria. Oltre a lei si registrano due feriti gravi e due lievi. Sono morti due uomini: Martin Parigger, guida alpina espertissima e Alexander Frötscher. Sono entrambi nativi del posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia sui monti dell’Alto Adige. Ferita una ventiseienne bresciana Articoli correlati Valanga in Alto Adige: due morti e cinque feriti, grave una bresciana di 26 anniBrescia, 21 marzo 2026 – Una valanga, che si è staccata questo sabato mattina 21 marzo attorno alle 11. Leggi anche: Tragedia in Alto Adige, morto un escursionista travolto da una valanga Una selezione di notizie su Alto Adige Argomenti discussi: Tragedia sui monti dell’Alto Adige. Ferita una ventiseienne bresciana. Tragedia sui monti dell’Alto Adige. Ferita una ventiseienne brescianaC’è anche una donna bresciana di 26 anni tra i feriti rimasti sepolti dalla valanga che ieri alle 11.30 si ... ilgiorno.it Tragedia in Alto Adige: due scialpinisti morti sotto una valanga in Val RidannaDue scialpinisti sono stati estratti senza vita dopo essere stati travolti dalla valanga staccatasi sulla ‘Hohe Ferse’ (Tallone Grande) nella zona di Ridanna in Alto Adige. Lo hanno riferito all’AGI i ... affaritaliani.it