Ryanair | voli a 16,99€ per Pasqua e primavera

Ryanair ha annunciato una promozione speciale con voli a partire da 16,99 euro per le festività di Pasqua e i ponti primaverili. L’offerta è valida per un periodo limitato e consente ai viaggiatori di prenotare rapidamente le loro destinazioni. La compagnia aerea ha reso disponibile questa opportunità per chi desidera partire durante le prossime settimane.

La compagnia aerea Ryanair ha lanciato un’offerta lampo che permette di prenotare voli per la Pasqua e i ponti di primavera partendo da soli 16,99 euro. L’iniziativa è attiva fino al 13 marzo 2026 e copre viaggi tra il 12 marzo e il 31 maggio verso diverse destinazioni europee. Questa promozione non si limita a una semplice riduzione tariffaria, ma apre scenari di mobilità accessibile per scoprire città come Zagabria, Stoccolma e Lourdes. Il prezzo base include solo il volo, mentre le mete offrono un mix di storia, spiritualità e natura. La Dinamica dell’Offerta Lampo e le Regole della Promozione. L’annuncio arriva nel pieno del mese di marzo 2026, fissando una scadenza precisa per l’acquisto dei biglietti entro il 13 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

