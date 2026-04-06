Nel 2024, i nove paesi con armi nucleari hanno speso circa 3.169 dollari al secondo per il loro arsenale. I costi totali stimati sono arrivati a 100 miliardi di dollari, mentre i profitti di alcune industrie legate all’industria nucleare hanno raggiunto i 43 miliardi di dollari. Questi dati evidenziano l’ammontare di risorse investite e guadagnate nel settore delle armi nucleari.

3.169 dollari al secondo: è questa l’incredibile cifra che i nove Stati dotati di armi nucleari hanno destinato a queste ultime nel 2024. I membri del “club atomico” — ovvero Russia, Francia, India, Stati Uniti, Regno Unito, Israele, Cina, Pakistan e Corea del Nord — hanno speso per i propri arsenali 9,9 miliardi di dollari in più — pari al +11% — rispetto all’anno precedente, portando il totale a 100,2 miliardi di dollari. È quanto rivela il rapporto di ICAN (Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari) intitolato Hidden Costs: Nuclear Weapons Spending in 2024. Armi nucleari, la spesa globale tocca nuovi record. Nel documento si legge che, nei cinque anni compresi tra il 2020 e il 2024, questi Paesi hanno speso complessivamente 415,9 miliardi di dollari per i propri arsenali nucleari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - 100 miliardi per gli arsenali, 43 di profitti: i conti della corsa al nucleare

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RT @HuffPostItalia: Ciao ciao, caro PNRR. Spendere 194 miliardi, e quasi neanche accorgersene x.com