WWE | Da 6 a 7 definiti i partecipanti al ladder match che assegnerà il vacante titolo NXT

La prossima settimana si saprà chi prenderà il posto di Oba Femi come campione di NXT. Sono stati scelti i sette partecipanti al ladder match che assegnerà il titolo vacante da più di venti giorni, dopo la partenza di The Ruler per il main roster e l’appuntamento con la Royal Rumble. La sfida promette spettacolo e tensione, mentre i lottatori si preparano a contendersi il trono lasciato libero.

Tra una settimana sapremo chi sarà l’erede di Oba Femi sul trono di NXT. Un titolo ormai vacante da oltre venti giorni dopo che The Ruler ha lasciando NXT per il main roster con l’appuntamento della Royal Rumble che sancirà il suo debutto ufficiale dopo la parentesi Saturday Night’s Main Event. Il nuovo campione verrà incoronato in un ladder match, prima di stanotte si conoscevano 3 dei sei partecipanti: Ricky Saints (di diritto), Shiloh Hill e Sean Legacy che hanno vinto i rispettivi match di qualificazione. Per la puntata di NXT di questa notte erano previsti gli ultimi tre match di qualificazione, ma qualcosa è cambiato a inizio serata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Shiloh Hill e Sean Legacy sono i primi qualificati al ladder match per il titolo NXT, in vista di una nuova fase del brand.

Leon Slater ha affrontato un rischioso infortunio prima di trionfare in un combattimento cruciale.

