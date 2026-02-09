WWE | Bron Breakker operato per un’ernia é in dubbio per WrestleMania 42

Bron Breakker si è sottoposto a un intervento chirurgico per un’ernia seria. L’ex campione Intercontinental potrebbe saltare lo show più importante della WWE, secondo quanto riporta il Wrestling Observer. La sua presenza a WrestleMania resta in dubbio.

Bron Breakker si è sottoposto a un intervento chirurgico a poche settimane da WrestleMania 42. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer del Wrestling Observer, l’ex Intercontinental Champion è stato operato per un'”ernia seria”, gettando un’ombra sulla sua partecipazione allo show più importante dell’anno della WWE. Tempi di recupero e possibile match con Seth Rollins. La buona notizia è che i tempi di recupero per un intervento di questo tipo oscillano generalmente tra le quattro e le sei settimane. Anche nel peggiore degli scenari, Breakker dovrebbe ricevere il via libera medico prima di aprile, ovvero in tempo per WrestleMania 42. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Bron Breakker torna a far parlare di sé, questa volta per il match ufficiale svelato a WrestleMania 42.

Seth Rollins è stato intervistato da Casey Buscher, ed è stato interrogato proprio sul misterioso attacco ai danni di Bron Breakker a #RoyalRumble. "Ve lo dico subito, la mia spalla non è a posto. Non posso sollevare nessuno sopra la mia testa e lanciarlo da q