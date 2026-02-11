WWE | Bron Breakker verso il forfait a WrestleMania 42

Bron Breakker rischia di saltare WrestleMania 42. L’atleta dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico per l’ernia e potrebbe stare lontano dal ring più del previsto. La WWE sta monitorando la situazione, ma al momento non ci sono certezze sulla sua partecipazione all’evento.

L'intervento chirurgico per l'ernia di Bron Breakker potrebbe tenerlo lontano dal ring più a lungo di quanto la WWE sperasse inizialmente. Durante l'edizione del 10 febbraio di Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez ha riferito che, internamente alla WWE, si ritiene che Breakker non riuscirà a ottenere l'idoneità medica in tempo per WrestleMania 42. Nonostante la giovane età e la sua nota resilienza atletica, l'ex Intercontinental Champion dovrebbe restare fermo oltre il mese di aprile: " Si potrebbe pensare che, essendo poco più che ventenne, possa avere tempi di recupero più brevi, ma si è trattato di un intervento serio.

