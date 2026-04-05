Wanda il giallo di Pasqua che ancora interroga Messina tra silenzi e verità mancate

Nella notte di Pasqua del 14 aprile 1995, una porta si apre, poi si richiude nel silenzio. Da quel momento, sono trascorsi quasi trent’anni e sono rimaste solo domande senza risposte. La vicenda ha coinvolto una persona scomparsa in circostanze sconosciute, lasciando molti sospetti e poche certezze. La mancanza di chiarimenti ufficiali ha alimentato un lungo periodo di incertezza e interrogativi irrisolti.

Quell’omicidio del 14 aprile di trentuno anni fa in via del Vespro rimasto irrisolto tra indagini senza esito e un silenzio che dura nel tempo C’è una porta che si apre, nella notte di Pasqua del 14 aprile 1995. Poi il buio. E da allora, solo domande. Sono trascorsi 31 anni da quel momento. E' il “giallo di Pasqua” per Messina che resta uno dei misteri irrisolti della cronaca cittadina: l’omicidio di Emanuele Berté, conosciuto da tutti come Elio e, nella sua vita pubblica e notturna, come Wanda. Un delitto rimasto senza colpevoli, sospeso tra ipotesi mai confermate e silenzi che il tempo non ha cancellato. È una storia che torna oggi, nel giorno di Pasqua del 2026, non per nuove risposte – che non ci sono – ma perché continua a dire qualcosa sulla memoria di una città e sulle sue rimozioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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