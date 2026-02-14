Sassari verità al centro del dibattito | l’Università interroga filosofia e fede tra crisi delle certezze

A Sassari, un dibattito sul senso della verità si svolge oggi dopo che l’Università ha deciso di mettere a confronto filosofia e fede, rispondendo alle crescenti domande sulla nostra capacità di conoscere la realtà. La discussione si concentra sulle diverse interpretazioni della verità, coinvolgendo docenti e studenti, e si terrà nella sala principale dell’ateneo, dove sono previsti interventi di esperti provenienti da varie discipline.

Sassari Interroga la Verità: Filosofia e Fede a Confronto all’Università. Sassari si prepara ad ospitare un dibattito sul significato della verità, un tema centrale nell’esperienza umana e filosofica. Giovedì 26 febbraio, presso l’Aula O del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari, si terrà un incontro promosso dalla Pastorale Universitaria dell’Arcidiocesi di Sassari e dall’ateneo stesso. L’iniziativa si propone di offrire spunti di riflessione a studenti e cittadini, in un momento storico caratterizzato da una crescente incertezza e dalla frammentazione delle certezze.🔗 Leggi su Ameve.eu Napoleone in Calabria: storia, memoria e difesa al centro del dibattito all’Università Mediterranea. Questa sera all’Università Mediterranea di Reggio Calabria si è parlato di Napoleone e della sua prima campagna d’Italia. Taormina Book Festival: la fiducia al centro del dibattito culturale in un’epoca di crisi e incertezze globali. Questa mattina a Taormina si sono riuniti scrittori, editori e lettori per discutere di un tema che preme a tutti in tempi difficili: la fiducia. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: 10 Febbraio - Giorno del Ricordo, Alivesi (Sardegna al Centro 2020): Per non smettere di ricordare; Dimensionamento scolastico, Giagoni contro la Giunta Todde. PROSSIME DATE: THIENE, GENOVA, GALLARATE, SASSARI, PRATO, PERUGIA, FORLÌ, MILANO, MODENA E TRIESTE Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza” è il mio ultimo monologo teatrale. Le prossime date saranno Thiene (Vic facebook «Entro giugno presenterò la strategia per le isole». Lo ha dichiarato oggi a Sassari il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto. x.com