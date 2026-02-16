Un viaggio al centro della narrazione con Gabriella Maldini e Stefania Oluic il focus sui segreti dell' incipit

Gabriella Maldini e Stefania Oluic portano in scena i segreti dell’incipit, evento che si svolge giovedì 26 febbraio alle 17 all’Eventi Caffè. Maldini ha deciso di partecipare dopo aver scoperto come le prime righe di un libro possano catturare i lettori fin dall’inizio, coinvolgendo un pubblico di appassionati e professionisti del settore. I

Giovedì 26 febbraio, alle ore 17, i "Pirati della Cultura", progetto nato per creare una community nazionale di editori e librai indipendenti, tornano in scena all'Eventi Caffè con una nuova proposta letteraria. Ad aprire il ciclo di incontri, l'iniziativa "Viaggio al cuore delle storie", un percorso in quattro tappe pensato a condurre i partecipanti nella comprensione dei momenti fondamentali di ogni narrazione: l’incipit, la descrizione, l’azione e i dialoghi. La partenza della rassegna, in particolare, sarà dedicata a esplorare tutti i segreti dell’incipit. A condurre gli incontri sarà Gabriella Maldini, scrittrice e ideatrice del progetto, con la partecipazione di Stefania Oluic, book blogger.🔗 Leggi su Forlitoday.it

La seconda edizione di Evolio Expo 2026 si è appena chiusa con successo.

Il progetto “Cantieri di Narrazione” offre un percorso educativo dedicato ai giovani, con l’obiettivo di sviluppare competenze di narrazione e comunicazione.

