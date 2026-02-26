Il progetto del Centro culturale islamico tra via 2 Giugno e la Strada Provinciale, a Novellara, non è a conoscenza degli uffici comunali in quanto non è ancora stato avviato l’iter per richiedere tutte le necessarie autorizzazioni. Lo confermano i referenti del Centro culturale Assahaba: "Quelle che abbiamo divulgato – confermano al Carlino – sono informazioni relative a un progetto che abbiamo in mente. Ovviamente stiamo verificando se è possibile raccogliere le adeguate risorse per poterlo realizzare. E’ in corso un sondaggio per la raccolta fondi. Se si arriverà al risultato sperato, avvieremo tutte le pratiche previste dalla normativa. Sappiamo bene che servono delle condizioni ben precise per poter realizzare una struttura come quella che abbiamo in mente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moschea, ecco i promotori: "Siamo a caccia di risorse"

