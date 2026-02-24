A Bologna costa tutto troppo

Il prezzo elevato dei box auto a Bologna deriva dalla forte domanda e dalla scarsità di spazi disponibili nel centro storico. Un garage di dimensioni medie può raggiungere i 80 mila euro, mentre un posto scoperto si avvicina ai 40 mila. La mancanza di aree parcheggio pubbliche aumenta la pressione sui proprietari di immobili. Questi numeri mostrano quanto siano costosi gli spazi di sosta in città, influenzando il mercato immobiliare locale.

A Bologna un box auto in centro può arrivare a costare 80 mila euro. Un posto auto scoperto sfiora i 40 mila. Cifre (soprattutto la prima) che fino a pochi anni fa bastavano per acquistare un monolocale. È il dato che abbiamo raccontato nei giorni scorsi con un’inchiesta, confrontando i prezzi sotto le Due Torri con quelli di altre città dell’Emilia-Romagna e delle Marche. Il risultato? Bologna è fuori scala. Non va meglio sul fronte degli affitti dei parcheggi: liste d’attesa di uno o due anni e canoni che possono toccare i 400 euro al mese per un semplice posto all’aperto, senza alcuna garanzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Lazio-Bologna, le pagelle: Ravaglia prende tutto, 8. Gila parla troppo, 4,5

Chi è l’ex fidanzata di Alessandro Tersigni, l’ex gieffina Melita Toniolo: “Forse era tutto troppo, troppo amore, troppa intensità”L’ex fidanzata di Alessandro Tersigni, Melita Toniolo, ha parlato di quei tempi.

Prolasso Il metodo poco conosciuto che cambia tutto (senza bisturi)

Altre notizie sull'argomento

Argomenti: Bologna Online; Lisistrata è la leader che tutti vorremmo; Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questa settimana; Bologna città più disgustosa d'Italia, il video è un caso.

Fenucci, il Dall'Ara e un nuovo stadio a Bologna: «Tutto deve partire dal Comune, noi disponibili a investire 100 milioni ma i tempi devono essere rapidi»L' ad rossoblù: «Lo schema del restyling non funziona più e l'ho detto due anni fa. Servivano ulteriori capitali per renderlo sostenibile. Nei prossimi mesi credo che verranno fuori vari progetti ma b ... corrieredibologna.corriere.it

La bella fumogenata della CURVA ANDREA COSTA BOLOGNA - facebook.com facebook

Allerta mare lungo la costa dell’Emilia-Romagna, a Bologna peggiora da giovedì x.com