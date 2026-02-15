Basket | colpo Reggio Emilia a Venezia Virtus Bologna sola in testa alla Serie A

Reggio Emilia ha conquistato una vittoria importante a Venezia, causando un cambio nella classifica della Serie A. La squadra emiliana ha dominato l'incontro con una prestazione convincente, portando a casa due punti fondamentali in trasferta. La partita si è giocata davanti a un pubblico caldo e appassionato, che ha visto i padroni di casa perdere terreno in casa propria. La Virtus Bologna si conferma in testa alla classifica, mentre si avvicinano le Final Eight di Coppa Italia a Torino.

In archivio la 20a giornata di Serie A 2025-2026, che è anche l'ultima prima delle Final Eight di Coppa Italia a Torino. Da rilevare soprattutto il notevole successo di Reggio Emilia a Venezia, che crea importanti cambiamenti sia nella parte alta della classifica che in quella zona che passa vicino alla zona playoff. Andiamo a vedere i fatti odierni. BANCO DI SARDEGNA SASSARI-BERTRAM DERTHONA TORTONA 82-89 Sassari entra in campo rimaneggiata (sia Marshall che Pullen fuori) e lascia passare una solida Tortona al PalaSerradimigni. Primo quarto di livello, con però la Bertram avanti 17-23, che diventa 33-42 all'intervallo sugli sviluppi di una giornata da ispirato di Vital, che all'intervallo è già a quota 12.