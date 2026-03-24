Vasto incendio a Fabro | le fiamme avanzano necessario l’intervento dell’elicottero

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato oggi nella zona di Fabro, vicino al km 437 dell’autostrada Terni-Roma. Le fiamme stanno avanzando rapidamente, rendendo necessario l’intervento di un elicottero per contenere il rogo. Sul posto sono presenti squadre di vigili del fuoco e forze dell’ordine, che stanno monitorando la situazione e valutando le operazioni di spegnimento.

Fabro (Terni), 24 marzo 2026 – Un vasto incendio si è sviluppato nella zona di Fabro (in provincia di Terni) in prossimità del km 437 dell'autostrada. Le fiamme hanno “camminato” velocemente, in direzione nord verso Fabro. Sul posto si sono portate le squadre dei vigili del fuoco partite dal distaccamento di Orvieto quella di Montepulciano e una da Terni. Necessario anche l'intervento aereo di un elicottero dei vigili del fuoco. Al momento il fronte è in territorio impervio e copre una larghezza di circa 500 metri per 200. Sul posto anche i volontari di protezione civile di Orvieto e i carabinieri. Appare difficile domare le fiamme da terra e si può supporre che alle prime luci dell'alba se non estinto nella notte, necessiterà un ulteriore intervento aereo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vasto incendio a Fabro: le fiamme avanzano, necessario l’intervento dell’elicottero Articoli correlati Vasto incendio in una palazzina, necessario lo sgombero di 3 famiglieVasto incendio divampa nel pomeriggio in una palazzina di 3 piani fuori terra al civico n. Leggi anche: Fiamme nel terrazzo di un'abitazione, il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco blocca l'estensione dell'incendio Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vasto incendio Vasto incendio nella zona di Fabro, necessario anche intervento aereoVasto incendio nella zona di Fabro sviluppatosi in prossimità del km 437 dell'autostrada poco prima delle 16 di martedì ... orvietosi.it Incendio a Fabro, fronte di 500 metri vicino all’autostradaVasto incendio nella zona di Fabro, sviluppatosi poco prima delle 16 di martedì in prossimità del km 437 dell’autostrada. Le fiamme si sono propagate rapidamente in direzione nord verso il centro abit ... umbria24.it