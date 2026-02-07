Valanga travolge tre scialpinisti in Valtellina un morto e un disperso

Questa mattina, intorno alle 12, una valanga si è staccata sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina. La neve ha travolto tre sci-alpinisti, provocando un morto e un disperso. I soccorsi sono arrivati subito sul posto, ma le operazioni sono ancora in corso per trovare il disperso e recuperare il corpo.

Una valanga si è staccata oggi intorno alle 12 sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina, e ha travolto tre sci-alpinisti. Secondo le prime informazioni, uno è morto, un. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Valanga travolge tre scialpinisti in Valtellina, un morto e un disperso Approfondimenti su Albosaggia Valtellina Valtellina, valanga travolge tre scialpinisti: un morto e un disperso Valtellina, valanga di neve travolge 3 scialpinisti: un morto e un disperso Una valanga ha travolto tre scialpinisti sulla montagna di Meriggio, sopra Albosaggia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Albosaggia Valtellina Argomenti discussi: Valanga a Solda travolge un gruppo di sciatori: morti due freerider; Alto Adige, travolti da una valanga: due morti sopra Solda; Valanga travolge gruppo di scialpinisti: due morti in Alto Adige; Valanga travolge due turisti finlandesi durante un fuoripista in Alto Adige, morti sopra Solda. Si cerca un'altra persona. Una valanga travolge tre scialpinisti in Valtellina, un morto e un dispersoSONDRIO - Una valanga si è staccata oggi intorno alle 12 sull'alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina, e ha travolto tre sci-alpinisti. Secondo le prime informazioni, uno è morto, un ... tio.ch Valanga travolge 4 scialpinisti a Bellamonte in Trentino, ricerche in corsoÈ in corso un’ampia operazione di soccorso per una valanga che ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino. La slavina si è staccata in zona Forte Buso, sopra il lago ... blitzquotidiano.it Valanga travolge quattro scialpinisti in Trentino. Ricerche in corso facebook Valanga travolge due scialpinisti in alta Valle Spluga: uno è grave x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.