Trentino valanga travolge gruppo di scialpinisti Uno è grave
Una valanga si è staccata in Trentino, travolto un gruppo di scialpinisti vicino a Bellamonte. Uno di loro è rimasto gravemente ferito. La slavina si è staccata in zona Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio, e ha causato il caos tra gli escursionisti. I soccorritori sono intervenuti subito, ma la situazione resta critica.
Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino. La slavina si è staccata in zona Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio. Sono quattro i colpiti dalla slavina, tutti recuperati ma uno è grave. Sul posto sono intervenuti due elicotteri, con uomini del soccorso alpino della Guardia di finanza, come anche del Cnsas. La situazione dei quattro scialpinisti coinvolti. Secondo gli aggiornamenti forniti da L’Adige due persone sono rimaste illese. Uno è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Trento in condizioni gravi. Un quarto coinvolto è stato invece portato all’ospedale di Cavalese per accertamenti e cure.🔗 Leggi su Open.online
Valanga travolge un gruppo di scialpinisti in Alto Adige, due morti sopra Solda. Si cerca un'altra persona
Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, travolgendo un gruppo di scialpinisti.
Alto Adige, valanga sopra Solda travolge un gruppo di scialpinisti: estratti due morti, si cerca un terzo disperso
Questa mattina una valanga si è staccata sopra Solda, travolgendo un gruppo di scialpinisti.
Argomenti discussi: Dramma in montagna (FOTO), una valanga travolge un gruppo di scialpinisti: due morti e un ferito. Soccorso in quota anche per un altro distacco; Valanga travolge gruppo di scialpinisti: due morti in Alto Adige; Chi sono le due vittime rimaste uccise nella valanga: si tratta di scialpinisti finlandesi; Valanga a Solda travolge un gruppo di sciatori: morti due freerider.
