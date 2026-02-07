Trentino valanga travolge gruppo di scialpinisti Uno è grave

Una valanga si è staccata in Trentino, travolto un gruppo di scialpinisti vicino a Bellamonte. Uno di loro è rimasto gravemente ferito. La slavina si è staccata in zona Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio, e ha causato il caos tra gli escursionisti. I soccorritori sono intervenuti subito, ma la situazione resta critica.

Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino. La slavina si è staccata in zona Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio. Sono quattro i colpiti dalla slavina, tutti recuperati ma uno è grave. Sul posto sono intervenuti due elicotteri, con uomini del soccorso alpino della Guardia di finanza, come anche del Cnsas. La situazione dei quattro scialpinisti coinvolti. Secondo gli aggiornamenti forniti da L’Adige due persone sono rimaste illese. Uno è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Trento in condizioni gravi. Un quarto coinvolto è stato invece portato all’ospedale di Cavalese per accertamenti e cure.🔗 Leggi su Open.online

Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, travolgendo un gruppo di scialpinisti.

Questa mattina una valanga si è staccata sopra Solda, travolgendo un gruppo di scialpinisti.

