Valanga a Conca di Presena travolti due scialpinisti | uno estratto dalla neve è gravissimo

Una valanga si è staccata nella Conca di Presena, sul versante Trentino del comprensorio sciistico del Tonale, e ha travolto due scialpinisti. Uno di loro è stato estratto dalla neve in condizioni gravissime, mentre l’altro si trova ancora sotto il manto nevoso. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 del pomeriggio e le operazioni di soccorso sono in corso.

Brescia, 16 marzo 2026 – Una valanga si è staccata nella zona della Conca di Presena, versante Trentino in territorio di Vermiglio del comprensorio sciistico del Tonale, a circa 2.700 metri di quota, nella tarda mattinata di oggi, lunedì 16 marzo. Due sciatori sono usciti dalla pista battuta per un tratto fuoripista e la slavina li ha travolti. Uno di loro è rimasto sotto la neve mentre l’altro è stato solo sfiorato dal fronte nevoso ed è rimasto illeso. Imponente la macchina dei soccorsi: sono state attivate diverse squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, insieme al Cnsas Guardia di Finanza, due eliambulanze e alcuni corpi dei vigili del fuoco volontari della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valanga a Conca di Presena, travolti due scialpinisti: uno estratto dalla neve, è gravissimo Articoli correlati Valanga a Foppolo, travolti tre scialpinisti: uno estratto dalla neve dai soccorritoriLo smottamento è avvenuto nella mattinata di domenica 15 marzo in una zona fuori pista del Valgussera. Travolti da una valanga sui monti di Fusine: due scialpinisti estratti ancora vivi dalla neveFusine (Sondrio), 12 febbraio 2026 – Quando ieri in tarda mattinata è scattato l’allarme, è stato inevitabile andare con la mente alla tragedia di... Una selezione di notizie su Valanga a Conca di Presena travolti due... Valanga a Conca di Presena, travolti due scialpinisti: uno estratto dalla neve, è gravissimoIlleso l’altro sciatore. Lo smottamento si è verificato sul versante trentino in territorio di Vermiglio del comprensorio del Tonale ... ilgiorno.it Si è staccata un’altra valanga, due persone coinvolte a Conca PresenaLo smottamento si è verificato sul versante trentino in territorio di Vermiglio. Un uomo è stato portato in gravi condizioni a Trento, il secondo sciatore risulterebbe illeso ... giornaledibrescia.it