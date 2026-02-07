Valanga si stacca ad Albosaggia c'è un morto | un'altra persona è dispersa

Questa mattina ad Albosaggia, in provincia di Sondrio, una valanga si è staccata improvvisamente e ha travolto tre scialpinisti. Uno di loro è morto, mentre un altro è disperso. I soccorritori sono al lavoro tra la neve, ma al momento non si sa ancora se riusciranno a trovare l’uomo disperso.

Valanga ad Albosaggia, in provincia di Sondrio. La neve si è staccata travolgendo tre scialpinisti. Uno è morto e un altro risulta disperso. Il terzo è riuscito a salvarsi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

