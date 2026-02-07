Valanga si stacca ad Albosaggia c'è un morto | un'altra persona è dispersa

Questa mattina ad Albosaggia, in provincia di Sondrio, una valanga si è staccata improvvisamente e ha travolto tre scialpinisti. Uno di loro è morto, mentre un altro è disperso. I soccorritori sono al lavoro tra la neve, ma al momento non si sa ancora se riusciranno a trovare l’uomo disperso.

Una valanga si è staccata a Pointe de la Pierre, nel territorio di Gressan, in Valle d'Aosta.

Valanga si stacca ad Albosaggia, c’è un morto: un’altra persona è dispersaValanga ad Albosaggia, in provincia di Sondrio. La neve si è staccata travolgendo tre scialpinisti. Uno è morto e un altro risulta disperso. Il terzo è riuscito a salvarsi. Leggi tutte le notizie di ... fanpage.it

Sondrio, un morto e un disperso per una valaga sopra Albosaggia. Un terzo scialpinista si è messo in salvo da soloSeconda valanga in 24 ore con coinvolti scialpinisti. L'allarme sul Meriggio: soccorritori al lavoro. Il bilancio è tragico. Venerdì altri due feriti ... milano.corriere.it

Tragedia sulle piste di Solda (Alto Adige) dove una valanga si è staccata in un tratto di neve fuori dalle piste battute, travolgendo alcuni sciatori. Nell’incidente sono decedute due persone, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire dinamica e responsab facebook

Valanga sopra Solda, due i morti. La massa nevosa si è staccata nella zona del rifugio Madriccio e avrebbe interessato un gruppo di scialpinisti. Una persona sarebbe stata estratta viva. #ANSA x.com