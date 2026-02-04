Incidente nel Tarvisiano una persona travolta da una valanga

Questa mattina nel Tarvisiano uno sciatore è stato travolto da una valanga. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16.30 sui versanti tra Monte Prasnig e Monte Santo di Lussari, a circa 1600 metri di altezza. I soccorritori sono arrivati sul posto e stanno cercando di raggiungere la persona coinvolta.

Una persona è stata travolta da una valanga che si è verificata nel Tarvisiano. L'evento si è verificato poco dopo le 16 e 30, sui versanti boschivi compresi tra il Monte Prasnig e il Monte Santo di Lussari, ad una quota di circa 1600 metri. Sono state attivate dalla centrale Sores le squadre di.

