Una valanga di circa 900 metri si è staccata nei Monti di Fundres in Alto Adige, provocando una frana che ha coinvolto uno scialpinista. L’uomo è stato recuperato e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sono considerate gravi. L’incidente si è verificato domenica 5 aprile ed è stato accompagnato da un forte boato che ha rotto il silenzio delle montagne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Un boato assordante ha squarciato il silenzio dei Monti di Fundres questa domenica 5 aprile, segnando un nuovo tragico evento in Alto Adige. Poco prima di mezzogiorno, una massa nevosa imponente si è staccata ai piedi della Cima Grava, nel territorio di Val di Vizze, inghiottendo uno scialpinista isolato. L’onda di neve, con un fronte che si estendeva per ben 900 metri di larghezza e 200 metri di profondità, ha sepolto la vittima sotto un metro e mezzo di ghiaccio compatto. Nonostante la gravità della situazione, l’intervento immediato delle squadre di soccorso ha permesso di localizzare l’uomo tramite l’apparecchio Artva, evitando esiti peggiori ma lasciando la persona in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valanga di 900 metri in Alto Adige: scialpinista salvato ma grave

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Imponente valanga in Val di Vizze, una persona travolta e gravemente feritaLa slavina verso le 11 sotto Cima Grava nei monti di Fundres. I soccorritori hanno liberato la persona dalla neve e l'hanno rianimata prima del trasferimento all'ospedale di Bolzano ... rainews.it

Valanga in Val di Vizze, 37enne vicentino in pericolo di vitaLa slavina verso le 11 sotto Cima Grava nei monti di Fundres. I soccorritori hanno liberato lo scialpinista dalla neve e l'hanno rianimato prima del trasferimento all'ospedale di Bolzano ... rainews.it

SEPOLTO DALLA VALANGA, É GRAVISSIMO Una #valanga di grandi dimensioni si è staccata nella tarda mattinata di oggi, domenica di Pasqua, nella zona della Val di #Vizze, sotto Cima Grava (Hochferner), travolgendo uno scialpinista. L’allarme è scattato facebook

La valanga di #No al referendum ha salvato la magistratura ordinaria dalla vendetta del #GovernoMeloni. Non è così purtroppo per #CorteConti. Ora non si attui quanto aveva deciso la destra nei mesi scorsi. #Avs x.com