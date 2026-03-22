Valanga in Alto Adige morta scialpinista 26enne | era rimasta sepolta per un’ora sotto la neve

Una valanga si è verificata in Val Ridanna, in Alto Adige, causando la morte di una scialpinista di 26 anni. La donna è rimasta sepolta sotto la neve per circa un’ora prima di essere estratta e trasportata in condizioni critiche a Innsbruck con l’elisoccorso. Sale così a tre il numero delle persone coinvolte nell’incidente.

Sale a tre il bilancio della valanga in Val Ridanna (Alto Adige). La terza vittima è Laura Santino, 26 anni, trasportata ieri in gravi condizioni a Innsbruck con l'elisoccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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