Spaccio e degrado sul lungomare la denuncia di un cittadino
Un residente di Salerno segnala una situazione di degrado e spaccio lungo il lungomare. La segnalazione evidenzia problemi di sicurezza e condizioni di precarietà che interessano il centro della città, sollevando preoccupazioni sulla qualità della vivibilità e sulla tutela dei cittadini.
Spaccio e degrado sul lungomare di Salerno. Nuova segnalazione di un cittadino in redazione, in merito all'assenza di sicurezza ma anche di precarietà che si respira lungo il centro di Salerno. “Come sempre - ci scrivono - il lungomare di Salerno è insicuro ci sono tantissimi immigrati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
