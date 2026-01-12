Spaccio e degrado sul lungomare la denuncia di un cittadino

Un residente di Salerno segnala una situazione di degrado e spaccio lungo il lungomare. La segnalazione evidenzia problemi di sicurezza e condizioni di precarietà che interessano il centro della città, sollevando preoccupazioni sulla qualità della vivibilità e sulla tutela dei cittadini.

Lotta al degrado e allo spaccio. Il Comitato smantella un bivacco: “Pusher in fuga perdono i soldi” x.com

Via Annibale da Bassano e area Central Park: una situazione fuori controllo. Furti, risse, spaccio, schiamazzi notturni e degrado quotidiano stanno rendendo la zona invivibile per residenti e commercianti. Un parcheggio pubblico trasformato in dormitorio ab - facebook.com facebook

