Cedimenti in via Ligea via Calenda fino a Torrione | Pessolano lancia la sua proposta Torrione Eventi ringrazia Galdi per l' ampliamento delle transenne sul lungomare

L’assessore Rocco Galdi ha subito messo in atto un intervento dopo il cedimento in via Ligea e nelle strade vicine, tra via Calenda e Torrione. La segnalazione di Ferrara aveva segnalato il rischio e ora l’amministrazione ha preso provvedimenti per mettere in sicurezza l’area.

Pessolano propone che "la prima adunanza della prossima consiliatura sia dedicata a frane, dissesto e recupero del patrimonio edilizio" Accogliendo la segnalazione di ieri relativa al cedimento presso i Giardini del Mandorlo, lanciata dal segretario dell’associazione Antonio Ferrara, l’assessore Rocco Galdi valutato il pericolo concreto, si è immediatamente attivato per disporre la messa in sicurezza dell'area. A seguito della valutazione e dell’effettivo rischio riscontrato, oggi, dunque, si è provveduto al riposizionamento del transennamento, con un ampliamento dell’area interdetta, per la maggiore estensione del danno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Via Ligea Rischio crollo sul lungomare Tafuri, a Torrione: area transennata È stata transennata l’area del lungomare Tafuri a Torrione, in corrispondenza dei Giardini del Mandorlo, a causa di un rischio di crollo. Crolli sul lungomare di Torrione: chiuso secondo campo sportivo Sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, il crollo di una parte del muro di contenimento ha reso necessario chiudere il secondo campo sportivo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il tratto di via Salvatore Calenda interessato dal cedimento dell’asfalto resterà interdetto al traffico per almeno quindici giorni, mentre nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo episodio critico nella zona di via Ligea, dove una frana ha imposto la chiusura di un’ar facebook

