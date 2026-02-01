Lo storico Montanari fa lezione per i precari davanti agli Uffizi VIDEO

Da firenzetoday.it 1 feb 2026

Questa mattina Tomaso Montanari ha tenuto una lezione aperta di Storia dell’Arte davanti all’entrata degli Uffizi. Questa iniziativa è stata fatta per aiutare i lavoratori precari storici delle Gallerie degli Uffizi che ora si trovano senza lavoro dopo molti anni di incertezza. Peraltro lo storico dell'arte è anche Rettore dell’Università per Stranieri di Siena e fa parte del Comitato Scientifico delle Gallerie degli Uffizi. L’incontro è stato organizzato da SUDD • Sindacato Unione Democrazia Dignità COBAS e Arci Firenze. Intanto si apre lo stato di agitazione per gli appalti dei musei statali degli Uffizi di Firenze.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

