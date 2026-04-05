Udinese parla Davis | Runjaic? Crede molto in me parliamo spesso Zaniolo? Lui attrae 2-3 avversari perché è molto forte

Davis ha commentato il rapporto con il tecnico di squadra, affermando che l’allenatore crede molto in lui e che i due si confrontano regolarmente. Ha anche parlato di Zaniolo, sottolineando che la sua forza attira spesso due o tre avversari durante le partite. Inoltre, Davis ha rivelato che il mister gli ha detto di aver bisogno di un passo in avanti nel suo sviluppo.

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Dopo l’ultima partita casalinga contro il Pisa e una breve pausa per gli impegni con le nazionali, il Como 1907 torna in trasferta a Udine per affrontare l’Udinese al Bluenergy Stadium nella giornata di Pasquetta. Calcio d’inizio alle 12:30 CEST. Ci vediamo, Lar facebook

Udinese, #Davis: " #Lautaro è l'attaccante numero uno, ha grandi numeri ogni stagione" x.com