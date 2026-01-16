Udinese parla Runjaic | L’Inter è la squadra migliore d’Italia oggi Dobbiamo funzionare molto bene come squadra Su Zaniolo…
Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha commentato in conferenza stampa la sfida contro l’Inter, sottolineando come la squadra nerazzurra sia attualmente la migliore in Italia. Ha evidenziato l’importanza di un buon funzionamento collettivo per affrontare al meglio l’avversario, con particolare attenzione a vari aspetti tattici e di preparazione. Il tecnico ha anche menzionato alcune considerazioni su Zaniolo, anticipando i temi principali del match.
La sfida contro l’Inter, già battuta all’andata“L’Inter è la squadra migliore d’Italia attualmente, tutti conoscono i loro giocatori e i loro punti di forza. Dobbiamo funzionare molto bene come squadra, loro hanno grande qualità e sono in salute. Si può sorprendere una seconda volta, non ci diamo per sconfitti ma sappiamo che non bisognerà commettere errori se vogliamo avere una possibilità di vittoria. Servirà disciplina e ordine tattico, ma anche coraggio. Se non saremo disposti a prenderci dei rischi in entrambe le fasi è chiaro che diventa complicato fare punti. Forse conoscete il film di Woody Allen “Play it again, Sam” (“Provaci ancora, Sam”, ndr): vogliamo riprovarci. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
