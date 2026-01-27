Runjaic esulta dopo Verona Udinese | Sono molto contento ma non serviamo abbastanza Davis!

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha commentato la vittoria contro l’Hellas Verona, sottolineando la soddisfazione per il risultato e evidenziando alcune aree di miglioramento, come l’efficacia offensiva. La partita si è conclusa con un risultato di 1-3, segnando un importante passo avanti per i friulani nel campionato. Le dichiarazioni di Runjaic forniscono spunti sulla performance della squadra e gli obiettivi futuri.

Calciomercato Napoli, nuova idea per la fascia: tentativo in corso per Alisson Santos dello Sporting! I dettagli Noslin via dalla Lazio? Ci prova il Monaco: si cerca l’intesa su quella formula! Dragusin, occasione di fine mercato: sfida a 3 tutta italiana per averlo! Ma c’è la fila: Tottenham avvisato Lichtsteiner, nuova avventura da allenatore: l’ex Juve guiderà la prima squadra del Basilea! L’annuncio Mercato Atalanta, Ederson e Lookman blindati ma Samardzic può partire subito! Ecco chi lo vuole in Serie A: la rivelazione di Moretto Fiorentina, il figlio di Commisso annuncia: «Con impegno porteremo avanti il percorso della Fiorentina». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Runjaic esulta dopo Verona Udinese: «Sono molto contento, ma non serviamo abbastanza Davis!» Approfondimenti su Verona Udinese Verona-Udinese, le formazioni ufficiali: Zanetti con Orban, Runjaic punta su Davis Le formazioni ufficiali di Verona-Udinese sono state annunciate in vista del posticipo della 22ª giornata, in programma alle 20. LIVE Alle 20.45 Verona-Udinese, le ultime: Zanetti si affida a Orban e Sarr. Runjaic con Davis Alle 20:45 si disputa Verona-Udinese, l’ultima sfida della 22ª giornata di Serie A al Bentegodi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Verona Udinese Argomenti discussi: Udinese, Runjaic: Zaniolo unico per caratteristiche, Verona avversario scomodo. Verona-Udinese 1-3: video, gol e highlightsIl Verona resta a 14 punti, ultimo con il Pisa a meno 3 dalla Fiorentina e a –4 dalla salvezza dopo il ko interno con l’Udinese per 3-1- La squadra di Runjaic consolida la propria classifica aggancian ... sport.sky.it Udinese, Runjaic ha presentato in conferenza stampa la sfida di lunedì contro il Verona. Ecco le sue parole oggiUdinese, Runjaic ha presentato in conferenza stampa la sfida di lunedì contro il Verona. Ecco le sue parole oggi Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per presentare ... calcionews24.com La moviola di Verona Udinese Ecco gli episodi arbitrali dubbi facebook Tris dell'Udinese al Verona L'Hellas resta ultima in classifica, i bianconeri salgono al 10° posto #VeronaUdinese #SerieAEnilive #DAZN x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.