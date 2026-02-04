US Polo Assn ha festeggiato il suo debutto come Official Jersey and Apparel Partner della 41ª Snow Polo World Cup St Moritz

Sull’iconico lago ghiacciato di St. Moritz, U.S. Polo Assn. ha ufficialmente iniziato la collaborazione come partner ufficiale di abbigliamento e maglieria alla 41ª Snow Polo World Cup. La manifestazione si è svolta tra neve e ghiaccio, attirando appassionati da tutto il mondo, e ha segnato un passo importante per il marchio statunitense nel mondo degli sport invernali.

Sull'iconico lago ghiacciato di St. Moritz, nella valle dell'Engadina in Svizzera, U.S. Polo Assn. ha celebrato il suo debutto come Official Jersey and Apparel Partner della 41ª Snow Polo World Cup St. Moritz. Un appuntamento speciale, tra gare di livello mondiale, eleganza alpina, attivazioni per i fan, esperienze VIP e una celebrazione globale dello sport. Al termine dei due giorni di partite, Standing Rock ha prevalso su Flexjet con una combattuta vittoria per 6–4,5. Arrivata alla sua 41ª edizione, la Snow Polo World Cup St. Moritz si è confermata ancora una volta un torneo unico al mondo, capace di riunire giocatori internazionali e i loro cavalli per l'evento più importante nel mondo del polo ad alto handicap giocato sulla neve.

