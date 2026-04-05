Nel tardo pomeriggio di oggi, il Bologna ha conquistato una vittoria allo Zini contro la squadra di casa. La partita si è conclusa con un finale ricco di azioni intense e momenti di tensione. Joao Mario si è distinto ancora una volta per le sue prestazioni decisive, contribuendo a portare i tre punti alla sua squadra. La sfida si è conclusa in modo spettacolare, lasciando i tifosi con molte emozioni.

2026-04-05 17:01:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Il Bologna espugna lo Zini e prova a rimettersi in corsa per un posto in Europa. La squadra di Vincenzo Italiano mette in mostra un’ottima prestazione e riesce a portare a casa un match che sembrava messo in cassaforte, ma che invece, rischiava di diventare letale. Gara che si mette subito in discesa per effetto della rete realizzata da Joao Mario, che batte Audero dopo appena tre minuti di gioco e dà il via all’assalto rossoblù verso la porta dei grigiorossi. Basteranno infatti altri 10 minuti di gioco per vedere la seconda rete della partita, con uno scatenato Rowe, il quale continua a confermare il suo stato di grazia, ma soprattutto, continua a confermarsi una pedina fondamentale per Italiano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Joao Mario ancora decisivo. Finale folle allo Zini!

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