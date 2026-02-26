Gol Joao Mario l’ex Juve subito decisivo col Bologna | il portoghese a segno in Europa League! Cosa è successo

Joao Mario, ex giocatore della Juventus, si è reso protagonista segnando un gol decisivo in una partita europea con il Bologna. La sua presenza in campo si è fatta notare immediatamente, contribuendo a sbloccare il risultato e a confermare le sue qualità tecniche. La sua performance ha attirato l'attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, lasciando una forte impressione sulla gara appena conclusa.

Gol Joao Mario, il portoghese sblocca la sfida europea del Bologna contro il Brann confermando le ottime doti tecniche mostrate finora. Il Bologna continua il suo cammino trionfale in campo internazionale, mettendo seriamente alle strette la compagine del Brann nella delicatissima sfida di ritorno che si sta disputando nella cornice dello stadio Dall'Ara. L'atmosfera delle grandi occasioni ha accompagnato i rossoblù fin dal primo minuto di gioco, con la squadra di casa decisa a chiudere definitivamente ogni discorso relativo alla qualificazione agli ottavi. Dopo il prezioso e fondamentale successo per 1 – 0 ottenuto nella gara di andata, la formazione emiliana ha trovato nuovamente la via della rete, mettendo in ghiaccio il meritato passaggio del turno.