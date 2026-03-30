Petrolio il G7 prepara lo scudo per lo shock energetico | così punta a fermare i rincari

I ministri delle Finanze, dell’Energia e i banchieri centrali dei Paesi del G7 si sono riuniti per discutere strategie volte a contenere gli aumenti dei prezzi del petrolio. Durante l’incontro, sono state prese in considerazione diverse misure da attuare in modo coordinato, con l’obiettivo di limitare l’impatto sui mercati e sull’economia globale. Nessuna decisione definitiva è stata ancora annunciata.

Tutte le misure necessarie. I ministri delle Finanze, dell’Energia e i banchieri centrali dei Paesi G7 provano a trovare una strada comune per cercare di fermare l’effetto economico della guerra in Iran che è ormai entrata nel secondo mese e non sembra finirà presto. In un comunicato dopo l’incontro virtuale di ieri, i ministri hanno detto di essere pronti ad adottare «tutte le misure necessarie, in stretto coordinamento con i partner», per preservare la stabilità del mercato energetico ed evitare l’effetto Ucraina. Il G7 prepara lo scudo per lo shock energetico Questo mentre le condizioni continuano a deteriorarsi visto che i prezzi dei carburanti e del gas stanno crescendo ovunque. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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