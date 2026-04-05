Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio su una piattaforma social rivolto all’Iran, minacciando l’apertura dello Stretto e avvertendo che, in caso contrario, ci saranno conseguenze severe. La comunicazione si inserisce in un clima di tensione tra le due nazioni, con dichiarazioni che aumentano la pressione sulla regione. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte delle autorità iraniane è stata ancora resa nota.

Nuova escalation verbale tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un duro avvertimento all’Iran attraverso un post pubblicato sulla piattaforma Truth Social, utilizzando toni provocatori e carichi di sarcasmo. Nel messaggio, Trump ha fatto riferimento ad un ultimatum che scadrà alla mezzanotte del Lunedì dell’Angelo, invitando apertamente le autorità iraniane a riaprire lo strategico Stretto di Hormuz. “Non ci sarà niente di paragonabile”, ha scritto, accompagnando la minaccia con espressioni particolarmente dure rivolte a Teheran. Il presidente ha inoltre parlato di un ipotetico “Giorno della centrale elettrica” e “Giorno del ponte”, lasciando intendere possibili azioni di forza, senza tuttavia fornire dettagli concreti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trump minaccia l’Iran: ultimatum sullo Stretto, “apritelo o sarà inferno”

“Aprite lo stretto di Hormuz o sarà l’inferno”. Ultimatum di Trump all’Iran: domani l’accordo?Parole dure, definitive, un ultimatum che potrebbe preludere all’attacco più devastante finora portato sull’Iran o al contrario a un accordo vero di...

Mentre Trump da un ultimatum all’Iran sullo stretto di Hormuz, i Pasdaran minacciano la chiusura totaleRischio di un’ulteriore escalation della guerra, dopo l’ultimatum di Trump all’Iran: “Apra Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali nucleari”.

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

Temi più discussi: Medio Oriente, la minaccia di Trump: 'L'Iran ha 48 ore per un accordo altrimenti sarà l'inferno' - LIVEBLOG; Trump, minaccia finale all'Iran: Se non c'è accordo distruggiamo centrali elettriche e pozzi di petrolio; L’Iran respinge l’ultimatum di Trump; Trump: Colpiremo duramente l’Iran, lo riporteremo all’età della pietra da cui provengono.

Medio Oriente, Trump minaccia le centrali elettriche e i ponti in Iran: 'Aprite lo Stretto'. Mosca: 'Basta ultimatum'Il presidente Usa: 'Abbiamo salvato il membro dell'equipaggio/ufficiale dell'F-15, gravemente ferito e davvero coraggioso'. Conferenza stampa domani sulla missione di recupero del militare. Il New Yor ... ansa.it

Trump avverte l'Iran, 'accordo in 48 ore o sarà l'inferno'Mentre il presidente Donald Trump minaccia un'escalation della guerra ricordando alla leadership di Teheran, con un post su Truth, che ha ancora 48 ore per la firma di un accordo o per l'apertura ... ansa.it

Donald Trump minaccia di colpire le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. "Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile! Aprite il maledetto Strett facebook

Trump accorcia la minaccia: «Accordo in 48 ore o l’inferno». La guerra di leve con l’Iran x.com