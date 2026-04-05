Durante un intervento pubblico, il presidente ha espresso duri commenti nei confronti degli iraniani, definendoli “bastardi”, prima di parlare di un possibile “accordo vicino”. Nello stesso discorso, ha ammesso che gli Stati Uniti hanno inviato armi all’opposizione in un paese del Medio Oriente. La sua comunicazione si è caratterizzata per contrasti tra dichiarazioni aggressive e segnali di apertura, creando un quadro di incertezze sulla posizione ufficiale del governo.

Donald Trump contro Donald Trump. Chi pensava a una Pasqua all’insegna dei festeggiamenti anche per il presidente americano, con un pensiero alla pace come da appello di Papa Leone XIV, si è dovuto ricredere. Il tycoon ha impugnato il suo smartphone e tra Truth e alcune dichiarazioni rilasciate a Fox ha dato inizio a una giornata in versione Dottor Jekyll e Mister Hyde, tutta dedicata alla guerra con l’Iran. Una guerra che dice di voler chiudere entro Pasquetta, ma che è pronto a portare allo scontro definitivo, tra minacce, insulti e presunti tentativi di golpe. La mattinata di Trump è iniziata con la buona notizia dell’esfiltrazione del secondo pilota disperso in territorio iraniano, dopo l’abbattimento del caccia sul quale volava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump come Dottor Jekyll e Mister Hyde: dà dei bastardi agli iraniani poi parla di “accordo vicino”. E ammette: “Abbiamo inviato armi all’opposizione”

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