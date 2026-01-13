I media di opposizione | 12mila morti Trump agli iraniani | Continuate le proteste l' aiuto è in arrivo | Perché gli Usa non intervengono
Le dichiarazioni di Trump e le accuse di vittime tra i manifestanti in Iran pongono l’attenzione sulle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti dispongono di strumenti militari e di intelligence che potrebbero essere impiegati in eventuali interventi. La situazione rimane complessa e delicata, con implicazioni geopolitiche che richiedono un’attenta analisi delle dinamiche in atto e delle possibili risposte internazionali.
Nelle mani del presidente Usa Donald Trump un pacchetto di «una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete» che potrebbero essere usati contro la Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: L'Onu: inorriditi dalla violenta repressione in Iran. I media di opposizione: «I morti sono 12mila» | Perché gli Usa non intervengono
