Trump agli iraniani | Continuate le proteste prendete il controllo del Paese L' aiuto è in arrivo I media di opposizione | 12mila morti
Il presidente statunitense Donald Trump ha invitato gli iraniani a proseguire le proteste e a prendere il controllo del Paese, annunciando l’arrivo di aiuti. Nel frattempo, i media di opposizione segnalano circa 12.000 morti a causa delle tensioni in Iran. Trump dispone di un complesso di strumenti militari e operazioni segrete pronti a essere impiegati contro la Repubblica Islamica, evidenziando una situazione di alta tensione diplomatica e militare.
