Trump agli iraniani | Continuate le proteste prendete il controllo del Paese L' aiuto è in arrivo  I media di opposizione | 12mila morti

13 gen 2026

Il presidente statunitense Donald Trump ha invitato gli iraniani a proseguire le proteste e a prendere il controllo del Paese, annunciando l’arrivo di aiuti. Nel frattempo, i media di opposizione segnalano circa 12.000 morti a causa delle tensioni in Iran. Trump dispone di un complesso di strumenti militari e operazioni segrete pronti a essere impiegati contro la Repubblica Islamica, evidenziando una situazione di alta tensione diplomatica e militare.

Nelle mani del presidente Usa Donald Trump un pacchetto di «una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete» che potrebbero essere usati contro la Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump agli iraniani: "Continuate le proteste, prendete il controllo del Paese. L'aiuto è in arrivo". I media di opposizione: 12mila morti

Iran, s'infiamma la protesta contro il governo. In piazza anche gli studenti, decine di arresti

Video Iran, s'infiamma la protesta contro il governo. In piazza anche gli studenti, decine di arresti

