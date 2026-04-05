Recuperato il secondo pilota Usa disperso in Iran Trump | Aprite il maledetto Stretto bastardi Opec aumenta la produzione di petrolio

Le forze statunitensi hanno recuperato il secondo pilota disperso in Iran, dopo l’abbattimento di un velivolo F-15 nei cieli iraniani. Il personale militare ha portato a termine l’operazione di salvataggio, confermando il successo dell’intervento. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha chiesto di aprire lo Stretto, mentre l’OPEC ha annunciato un aumento della produzione di petrolio.

Il presidente Usa: "Operazione di salvataggio senza un solo morto o ferito". La minaccia di un funzionario di Teheran: "Abbiamo una grande sorpresa in serbo per Israele e gli Stati Uniti" Successo per le forze statunitensi. I commando di Washington sono riusciti a salvare il secondo membro dell'equipaggio dell'F-15 abbattuto nei cieli iraniani. Il presidente Trump, che ha seguito l'operazione dalla Situation Room, ha affermato che nessun soldato Usa è stato ferito o ucciso nel corso della missione. Otto paesi dell'Opec+ hanno concordato di aumentare le quote di produzione petrolifera a maggio di 206.000 barili al giorno. Lo ha riferito a Interfax una fonte a conoscenza del dossier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Recuperato il secondo pilota Usa disperso in Iran. Trump: "Aprite il maledetto Stretto, bastardi". Opec aumenta la produzione di petrolio Trump: "Aprite Hormuz, bastardi: accordo o devasto tutto". Petrolio, l'Opec aumenta la produzione. "Drone Usa partito da Sigonella" Cresce l'allarme tra analisti e militari per l'esaurimento delle scorte di missili intercettori, elemento chiave delle difese aeree occidentali,... Trump: "Aprite Hormuz, bastardi: accordo o devasto tutto". Petrolio, l'Opec aumenta la produzione. "Drone Usa partito da Sigonella" Il generale Masoud Zare, comandante delle forze iraniane impiegate nella difesa aerea, è stato ucciso da un attacco israelo-statunitense. Temi più discussi: Forze Usa recuperano il secondo pilota disperso in Iran, esulta Trump; Iran: USA recuperano un pilota, Teheran abbatte un altro aereo; Recuperato dalle forze Usa il pilota disperso. Ma gli iraniani negano il salvataggio; Abbattuto un F-15 Usa sull’Iran recuperato solo uno dei piloti: Teheran dà la caccia al secondo. Recuperato il pilota disperso Iran, esultano gli Usa ma c’è preoccupazione sulle condizioni di salute di TrumpIl recupero del pilota Usa in Iran segna un successo militare, ma le voci su un ricovero di Donald Trump alimentano l'incertezza politica ... virgilio.it Forze Usa recuperano il secondo pilota disperso in Iran, esulta Trump: Tra le missioni più audaci della nostra storiaLe forze speciali Usa hanno recuperato il secondo pilota disperso in Iran dopo l'abbattimento dell'F-15E avvenuto venerdì. Lo riferisce Axios, citando fonti ... gazzettadelsud.it Come gli Stati Uniti hanno recuperato il militare dell’aereo abbattuto in Iran x.com “Lo abbiamo recuperato! Miei concittadini americani, nelle ultime ore le forze armate degli Stati Uniti hanno portato a termine una delle operazioni di ricerca e salvataggio più audaci della storia del nostro Paese, a favore di uno dei nostri incredibili ufficiali di e - facebook.com facebook