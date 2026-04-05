L’Inter ha battuto la Roma con un punteggio di 5-2 in un match che si è deciso già nel primo tempo, grazie alle reti di Lautaro e Thuram, che hanno messo in difficoltà la squadra ospite. La formazione di Gasperini ha controllato la partita senza problemi, consolidando la propria posizione in classifica. La Roma ha tentato di reagire, ma non è riuscita a ridurre lo svantaggio.

L’Inter vince il big match contro la Roma e lo fa in maniera straripante per 5-2, uomini di Gasperini annientanti e sempre più lontani dalla zona Champions. Con questa vittoria i padroni di casa salgono a quota sessantanove e scacciano i fantasmi delle ultime settimane dopo i pareggi con Atalanta e Fiorentina, e soprattutto allungano in testa alla classifica davanti al Napoli e il Milan che chiuderanno la giornata domani sera alle 20:45 al Maradona. La cronaca della partita dell’Inter. Pronti via e i nerazzurri sono in vantaggio dopo due minuti, Thuram entra in area e serve Lautaro lasciato colpevolmente solo dopo poco. Il suo tocco sotto batte Svilar che non può nulla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Troppa Inter per questa Roma, Lautaro e Thuram annichiliscono i giallorossi

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Serie A: Di Francesco, 'troppa Inter per noi, ma la squadra ha dato tutto'Il rimpianto è quello che ci è mancata la fase offensiva. Potevamo fare meglio, ma ricordiamoci che abbiamo giocato contro una squadra davvero forte. Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha ... ansa.it

Ko a San Siro, La Repubblica (ed. Genova): Troppa Inter per il Genoa costretto a piegare la testaSconfitta esterna per il Genoa. La squadra di Daniele De Rossi viene battuta 2-0 a San Siro dall'Inter capolista. Decidono un gol per tempo di Dimarco, gran conclusione al volo con il mancino, e di ... m.tuttomercatoweb.com

GRAVINA VATTENE P.S. La colpa é anche di chi l'ha messo lì. Troppa politica e zero competenze. Ridate il calcio ai competenti e riformatelo perché ormai non abbiamo più talenti INTER - Il Muro Nerazzurro - #Inter #calcio #worldcup #italia #SerieA #fblif facebook

Doppio ex, De Napoli: «Scudetto all'Inter, sono troppo forti. Il Napoli è superiore al Milan, ma i rossoneri sanno difendere» x.com