Pagelle Inter Roma | bentornato Lautaro Thuram ritrova il sorriso! Calhanoglu prezioso

Nella 31ª giornata di Serie A 202526, Inter e Roma si sono affrontate a San Siro in una partita che ha visto alcune prestazioni rilevanti. Tra i protagonisti, Lautaro Martinez è tornato in campo con un buon rendimento, mentre Thuram ha ritrovato il sorriso dopo un periodo difficile. Calhanoglu si è distinto per la sua presenza in campo, risultando una risorsa importante per la sua squadra.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Roma: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 31^ giornata di Serie A 202526. Finisce qui Inter Roma, risultato finale di 5 a 2 nel match valevole per il 31° turno del campionato di Serie A 202526, queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. TOP a fine primo tempo: Lautaro. FLOP a fine primo tempo: Dimarco. TOP a fine partita: Lautaro, Thuram, Calhanoglu. FLOP a fine partita: Dimarco. 3-5-2: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (Sucic), Zielinski (Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro (Bonny), Thuram (Pio Esposito). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Roma: bentornato Lautaro, Thuram ritrova il sorriso! Calhanoglu prezioso Pagelle Inter Genoa: Dimarco è super, bentornato Calhanoglu! Thuram deludeMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Inter Atalanta, Chivu ritrova Thuram per San Siro: la situazione degli infortunati e le ultime su Calhanoglu e LautaroCalciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampo Spalletti Juve, i bianconeri preparano il nuovo... Inter-Roma 5-2, le pagelle nerazzurre: Lautaro figliol prodigo (8), Calhanoglu portentoso (7,5), Thuram fa tutto (7)Il big match Inter-Roma, nel giorno di Pasqua, si è risolto con la vittoria dei nerazzurri per 5-2. Apre, dopo una manciata di minuti, Lautaro Martinez. Pareggio di Mancini. Poi ci ... leggo.it Pagelle Inter-Roma 5-2: Lautaro redivivo, Calhanoglu magico. Disastro Rensch, Cristante inesistenteLe pagelle del big match tra Inter e Roma: Lautaro fenomenale, torna a pieno regime la Thu-La. Disastro difensivo dei giallorossi, male N'Dicka ... sport.virgilio.it