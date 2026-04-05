Un uomo è deceduto dopo essere caduto in un canalone sul Monte Bianco, nella zona nota come Couloir Whymper sull'Aiguille Verte, una delle mete più frequentate dagli appassionati di sci. L'incidente si è verificato durante un'escursione nella regione, attirando l'attenzione delle autorità e delle squadre di soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vittima.

Un uomo di 32 anni è morto oggi dopo essere caduto in un ripido canalone nel massiccio del Monte Bianco, in Alta Savoia in Francia, secondo quanto riportato dai servizi di soccorso. L'uomo è caduto nel Couloir Whymper sull'Aiguille Verte, una località popolare per lo sci estremo. "Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, è stato dichiarato morto", ha affermato la gendarmeria d'alta montagna di Chamonix. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Francia, uomo muore cadendo in un canalone sul Monte Bianco

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