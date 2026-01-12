Spalletti sta trasformando la Juventus in una squadra | ne fa cinque alla Cremonese e si riavvicina alla lotta scudetto
La Juventus sotto la guida di Luciano Spalletti mostra segnali di crescita, battendo la Cremonese con un punteggio di 5-0. La vittoria rappresenta un passo importante nel percorso della squadra verso la zona alta della classifica. Con questa prestazione, la Juventus si riavvicina agli obiettivi di inizio stagione e rafforza la propria posizione nella lotta per lo scudetto.
La Juventus di Spalletti ne fa cinque alla Cremonese e si riavvicina alla lotta scudetto. Luciano Spalletti ci sa fare. Da quando ha preso in mano la Juventus, i bianconeri hanno cominciato il lungo processo di crescita che potrebbe portarli a essere una squadra. Questa sera la Juve ha travolto la Cremonese (5-0) e ha firmato la quinta vittoria nelle ultime sei partite. L’unico pareggio è stato contro il Lecce nel match in cui sciupò tante occasioni tra cui il rigore con David. Nelle ultime sei partite, hanno battuto Bologna, Roma, Pisa, Sassuolo e Cremonese. A dire il vero il rigore lo hanno sbagliato anche stasera con Yildiz che prima ha colpito il palo e poi ha segnato su respinta, gol convalidato perché Audero sul rigore ha sfiorato il pallone con la mano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
