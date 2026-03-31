Il match tra Inter e Roma, disputato nel giorno di Pasqua, si presenta come uno scontro diretto nella corsa ai bomber di Serie A. Lautaro Martinez torna in campo per l’Inter dopo un infortunio, mentre Donyell Malen, attaccante della Roma, punta a superare il suo avversario in classifica marcatori. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre nella lotta per la supremazia in campionato.

Il posticipo di Pasqua tra Inter e Roma si trasforma nel terreno di scontro definitivo per la gerarchia dei bomber di Serie A: il rientro di Lautaro Martinez sfida l’ascesa verticale di Donyell Malen. Il capitano nerazzurro, ancora leader della classifica marcatori con un margine di +3 su Douvikas, torna a disposizione di Christian Chivu dopo un lungo stop per infortunio che ha causato un pericoloso rallentamento nella corsa Scudetto. Il “Toro”, fermo a quota 10 gol siglati nel girone d’andata, deve spezzare un digiuno realizzativo che dura da due mesi per blindare il primato statistico e la leadership tecnica di una rosa che si è scoperta fragile senza il suo riferimento offensivo principale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Inter-Roma, incrocio Scudetto: torna Lautaro Martinez, Malen tenta il sorpasso

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