Torino Lecce 1-0 Adams salva Baroni | i granata si allontanano dalla zona pericolo Il resoconto del match

Torino Lecce 1-0, la rete di Adams ha permesso ai granata di salvare la panchina di Baroni. Il resoconto della sfida delle 12:30. Il pomeriggio dell’Olimpico Grande Torino segna un punto di svolta per la stagione granata. La sfida Torino Lecce si chiude con un successo di misura che profuma di liberazione: un 1-0 che permette a Marco Baroni di scacciare i fantasmi della crisi e ritrovare il sorriso davanti al proprio pubblico. La vittoria tra le mura amiche mancava infatti dallo scorso 13 dicembre e questo incrocio contro i salentini rappresentava un crocevia psicologico fondamentale. La gara inizia sotto il segno della tensione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Torino-Lecce 1-0: Adams trascina i granata, Baroni si allontana dalla zona retrocessione e inguaia Di FrancescoFesta granata dopo quattro sconfitte consecutive: decisivo il gol dell'attaccante scozzese su assist di Vlasic. I giallorossi non sanno più vincere: sesto ko nelle ultime otto partite, il terzultimo p ... corrieredellosport.it

