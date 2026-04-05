Pisa-Torino 0-1 Adams avvicina i granata alla salvezza e spinge verso la B i nerazzurri

Il Torino ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Pisa con il risultato di 1-0, grazie a un gol di Adams. La partita si è svolta alla Cetilar Arena di Pisa e rappresenta un passo importante per i granata nella corsa alla salvezza. La vittoria permette alla squadra di aumentare i punti in classifica, mentre i nerazzurri si trovano a rischio di retrocessione.

Pisa, 5 aprile 2026 – Il Torino si regala una Pasqua davvero dolce, tornando a vincere in trasferta. I granata espugnano la Cetilar Arena di Pisa e fanno un passo deciso verso la salvezza. Il match, equilibrato e avaro di occasioni da gol, termina 1-0 per la formazione di mister D'Aversa, a bersaglio con Adams all'80'. I piemontesi salgono a quota 36 punti, mentre i toscani restano ultimi assieme al Verona con 18 punti. Ormai la retrocessione in B è dietro l'angolo per i nerazzurri. Le scelte degli allenatori. Pisa (3-4-2-1) Semper; Caracciolo, Calabresi, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Hijlemark. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pisa-Torino 0-1, Adams avvicina i granata alla salvezza e spinge verso la B i nerazzurri Torino-Pisa: Adams e Simeone guidano l’assalto alla salvezzaDomani, all’Arena Garibaldi, si gioca una partita decisiva per la salvezza del Torino contro il Pisa. Pisa Torino 0-1, toscani sempre più vicini alla retrocessione. Adams regala i tre punti ai granata. Il resoconto del matchdi Francesco SpagnoloPisa Torino 0-1, un guizzo nel finale di Adams regala tre punti d’oro ai granata. Temi più discussi: Pisa-Torino: probabili formazioni e statistiche; Cronaca Pisa - Torino - Live: la partita in diretta; Pronostico Pisa-Torino quote analisi 31ª giornata Serie A; I precedenti di Pisa-Torino. Pisa-Torino 0-1: il tabellinoReduce dal ko esterno contro il Milan a San Siro, il Torino di D’Aversa si prepara ad affrontare la trasferta contro il Pisa di Hiljemark in occasione della 31a giornata si Serie A. Partita cruciale p ... toro.it Serie A: Pisa-Torino 0-1Il Torino vince 1-0 a Pisa in un partita della 31/a giornata di serie A, che ha offerto ben pochi spunti fino alla rete nel finale, al 35', di Che Adams. (ANSA) ... ansa.it Ché Adams sblocca e decide Pisa-Torino: i toscani restano all'ultimo posto in classifica facebook #PisaSC 0-1 #Torino Pisa moved another step closer to relegation after wasting big scoring opportunities and capitulating to a late Che Adams goal for Torino. #PisaTorino #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com