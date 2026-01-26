Kanye West si scusa per i post antisemiti e l’odio razziale | Ho perso contatto con la realtà

Kanye West, noto anche come Ye, ha pubblicato una lettera pubblica sul Wall Street Journal in cui si scusa per le dichiarazioni antisemite e gli attacchi di odio razziale compiuti negli ultimi anni. L'artista ha riconosciuto di aver perso il contatto con la realtà e ha espresso rammarico per le sue parole, evidenziando l'importanza di un percorso di consapevolezza e rispetto.

Kanye West ha pubblicato una lunga lettera a tutta pagina sul Wall Street Journal. Il rapper di Atlanta, anche noto come Ye, ha deciso di chiedere scusa per gli attacchi di odio razziale, le dichiarazioni pro Hitler e le invettive antisemite che ha pubblicato sui social negli ultimi anni. «Sono profondamente mortificato e mi pento per le mie azioni», ha scritto l'artista. «Mi impegno a diventare responsabile, a ricevere cure e cambiare in modo significativo. Questo non giustifica quello che ho fatto: non sono antisemita o razzista. Amo il popolo ebraico». West ha raccontato anche di aver « perso contatto con la realtà » attribuendo la colpa del suo comportamento a un disturbo bipolare scaturito da un incidente d'auto in cui fu coinvolto 25 anni fa.

