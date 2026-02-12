Israele utilizza missili USA per evaporare corpi palestinesi | una realtà inquietante

Israele ha lanciato missili statunitensi contro Gaza, ma non per colpire obiettivi militari. Le fonti locali parlano di come alcuni corpi palestinesi siano stati letteralmente evaporati, lasciando poche tracce. La notizia preoccupa e solleva molte domande sul metodo usato e sulle modalità di questa operazione. Le immagini e le testimonianze si susseguono, mentre la situazione sul campo rimane tesa e difficile da leggere.

"> Israele e l’uso di missili che evaporano i corpi a Gaza. Un’inchiesta di Al Jazeera ha rivelato che Israele sta utilizzando missili in grado di provocare la vaporizzazione dei corpi durante i bombardamenti nella Striscia di Gaza. Questa scoperta deriva dalla constatazione effettuata dalla Protezione Civile di Gaza, secondo cui dopo i bombardamenti israeliani sono stati trovati un numero incredibilmente ridotto di resti umani, limitandosi a piccole tracce biologiche come schizzi di sangue e frammenti di tessuto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Israele utilizza missili USA per evaporare corpi palestinesi: una realtà inquietante. Approfondimenti su Israele Missili Protetto: A Gaza Israele fa evaporare i corpi con le bombe termobariche InsideOsint – A Gaza Israele fa evaporare i corpi con le bombe termobariche Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Israele Missili Argomenti discussi: Missili o guerra: l'aut aut di Israele sui negoziati tra Stati Uniti e Iran; Iran, le celebrazioni della Rivoluzione con missili e finte bare di soldati Usa: così Teheran sfida ?Trump e Israele; Iran, piazze e missili per il 22 Bahman: sfida a Usa e Israele; New York Times: l'Iran ha riparato rapidamente le strutture per missili balistici attaccate da Usa e Israele. ISRAELE, PRESIDENTE HERZOG: "COLLOQUI WASHINGTON-GERUSALEMME AIUTINO CONTRO IMPERO DEL MALE" Il presidente israeliano, - Isaac Herzog, ha dichiarato di sperare che i colloqui previsti nelle prossime ore tra il primo ministro - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.