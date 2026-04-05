Processione del Cristo Risorto | Napoli celebra Pasqua con emozioni indimenticabili tra le sue strade

A Napoli, la processione del Cristo Risorto ha coinvolto migliaia di persone che si sono radunate lungo le strade della città. Le strade sono state percorse da gruppi di fedeli, accompagnati da musiche sacre e da decorazioni tradizionali, creando un'atmosfera di festa e devozione. La manifestazione si è svolta in modo ordinato, con la partecipazione di diverse confraternite e comitati locali.

"> Torna la Processione del Gesù Risorto al Vomero di Napoli. Il Vomero, uno dei quartieri più affascinanti di Napoli, si prepara a festeggiare la tradizionale Processione del Gesù Risorto, che quest’anno si svolgerà durante la domenica di Pasqua. Quest’evento, le cui origini risalgono al 1400, ha un grande significato storico e culturale per la comunità locale, ed è conosciuto anche come il “Mistero di Antignano”. A dare il via ai festeggiamenti è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari. Un viaggio nella tradizione. La Processione del Gesù Risorto coinvolge i fedeli del borgo Antignano, i quali si riuniscono per portare in spalla quattro statue realizzate in legno dipinto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Processione del Cristo Risorto: Napoli celebra Pasqua con emozioni indimenticabili tra le sue strade. Papa Leone XIV: Cristo è risorto, Buona Pasqua!(Agenzia Vista) Roma, 5 aprile 2026 La benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone XIV dopo la Messa di Pasqua alla Basilica di San Pietro a Roma. Papa Leone XIV: Cristo è risorto, Buona Pasqua! – Il video(Agenzia Vista) Roma, 5 aprile 2026 La benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone XIV dopo la Messa di Pasqua alla Basilica di San Pietro a Roma. Temi più discussi: Savona, tornano le tradizionali cerimonie pasquali du Santu Cristu - Diocesi di Savona; Processione del Cristo Risorto, l’itinerario; La solenne processione di Gesù Risorto a Ruvo di Puglia – L’ITINERARIO; Le Processioni del Venerdì Santo e del Cristo Risorto di Tarquinia in diretta streaming. Cristo risorto: è il giorno del trionfo della vitaTarquinia pronta al passaggio della tradizionale processione. Campane a festa per il tradizionale evento che richiama migliaia di visitatori ... civonline.it Cristo Risorto a Trapani, orari e percorso della processione di Pasqua 2026La Processione del Cristo Risorto chiude i riti della Pasqua a Trapani ed è in programma domenica 5 aprile 2026 nel ... tp24.it Processione dell'Effigie del Cristo Morto, a Lanciano. In replica la diretta televisiva di Telemax Domenica di Pasqua | Ore 15 | Canale 14 del digitale terrestre in Abruzzo e Molise. #telemax #lanciano #processione facebook Venerdì Santo. A Gubbio la Processione del Cristo Morto con il Miserere e i Canti della Passione x.com