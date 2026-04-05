Tangenziale quattro notti di chiusura tra Capodichino e Capodimonte

Nella notte tra oggi e domani, la Tangenziale di Napoli sarà chiusa in entrambe le direzioni tra Capodimont? e Capodino, a causa di lavori di manutenzione su un cavalcavia. La chiusura inizierà alle 00 e durerà per quattro notti consecutive, fino a fine settimana. Durante le chiusure, sono previste deviazioni e percorsi alternativi per i veicoli interessati. La circolazione sarà ripristinata alle ore 5 di ogni mattina.

Lavori di manutenzione su un cavalcavia lungo la Tangenziale di Napoli. Chiuso dalle 00.00 alle 6.00, tra l'8 e l'11 aprile, il tratto tra Capodichino Aeroporto e Capodimonte in direzione Pozzuoli Nuove chiusure notturne sulla Tangenziale di Napoli per lavori di manutenzione a un cavalcavia. Dalle 00.00 alle 6.00 di mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 aprile sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino Aeroporto e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Durante le stesse notti saranno chiusi anche gli svincoli di Capodichino e viale Maddalena, in entrata verso Pozzuoli. Per chi percorre il tratto interessato, l'uscita obbligatoria sarà a Capodichino Aeroporto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Incidente tra auto e moto sulla Tangenziale di Napoli: due feriti in ospedale, traffico intenso verso CapodichinoI conducenti di entrambi i veicoli sono stati portati in codice giallo in ospedale.

Tangenziale, chiuso il tratto compreso tra Arenella e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade"Si precisa che saranno chiuse le entrate verso Capodichino/autostrade di Camaldoli e di Capodimonte, mentre l'entrata di Arenella sarà chiusa in...

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A8 e Tangenziale di Varese, quattro notti di cantieri: ecco tutte le chiusureLa prima notte, tra lunedì 30 e martedì 31 marzo, i lavori si concentreranno nell’area di Gazzada. Chiusure a tratti per le immissioni sulla Varese-Gazzada verso Buguggiate, sia per chi proviene da ... laprovinciadivarese.it

Chiusure sulla A8 Milano-Varese e sulla Tangenziale: quattro notti di cantieriDa lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile ispezioni e manutenzione alle barriere di sicurezza. Ecco tutte le limitazioni al traffico e i percorsi alternativi ... varesenews.it

#NapoliMilan, lunedì sera chiusa l'uscita #Fuorigrotta della Tangenziale: i dettagli https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Napoli-Milan--lunedi-sera-chiusa-l-uscita-Fuorigrotta-della-Tangenziale--i-dettagli-147119.aspx #Napoli facebook

Incidente in tangenziale sud: tre veicoli coinvolti, traffico in tilt x.com